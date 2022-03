Stiri pe aceeasi tema

- O schimbare radicala a opiniei publice cu privire la presedintele Rusiei si o crestere a solidaritatii cu tarile europene reprezinta rezultatele unui sondaj expres, reprezentativ la nivel national, realizat de agentia de sondaje Alpha Research. Sondajul a fost realizat alaturi de Televiziunea Nationala…

- Noul an a inceput cu numeroase schimbari in viața Andreei Mantea, insa asta nu inseamna ca vedeta se oprește aici, ci din contra continua șirul cu o noua decizie radicala care a luat prin surprindere pe toata lumea. Iata ce le-a povestit bruneta fanilor, dar și ce a facut-o sa ia o astfel de hotarare…

- Tatiana Marcoianu este in continuare devastata de pierderea tragica a soțului ei, cu care a impartașit o perioada buna de ani, astfel ca are de gand sa iși schimbe radical viața. Cantareața de muzica populara iși dorește sa iși deschida o afacere pentru a fi mereu ocupata și a nu se mai lupta cu gandurile…

- Anamaria Prodan și-a surprins fanii cu o schimbare de look. Vedeta s-a reinventat in timpul scandalului care i-a dat lumea peste cap. Cate operații estetice are celebra impresara și ce și-a facut recent in zona feței? Multe femei iși doresc aceasta schimbare. Cum arata acum inca soția lui Laurențiu…

- Anul 2022 a inceput cu numeroase schimbari pentru partenera de viața a lui Liviu Varciu! Anda Calin nu a mai ezitat și a decis ca este momentul sa ia o decizie radicala. Iata despre ce este vorba, de fapt, dar și cum a reacționat prezentatorul TV cand a aflat!

- Nicole Cherry a facut o schimbare radicala de look și s-a tuns scurt. Tanara artista a renunțat la parul lung și a optat pentru o tunsoare pe care nu multe fete au curajul sa o aleaga.Proaspata mamica a renunțat la parul lung și s-a tuns scurt, pana deasupra umerilor. Noul look al cantareței a fost…

- Kanye West a facut o schimbare neașteptata la inceput de an. Rapperul a fost surprins in compania actriței Julia Fox și pare ca este mai decis ca niciodata sa-și gaseasca o noua iubita. Astfel ca a renunțat sa mai faca pași spre o noua impacare cu fosta lui soție, Kim Kardashian.