- Andreea Banica a ajuns cu piciorul intr-o orteza. Cantareața s-a confruntat cu momente dificile, dupa ce a primit un nou ”accesoriu” la picior. Acum, a dat primul interviu și a spus ce s-a intamplat, de fapt și cum a fost posibil sa ajunga in aceasta situație.

- Andreea Banica a fost criticata pe Instagram ca a imbracat o rochie foarte scurta. Artista a rabufnit la adresa celor care au avut comentarii rautacioase la adresa ei. Pe contul de Instagram, Andreea Banica a postat o imagine in care a ales sa poarte o ținuta indrazneața. Cantareața a optat pentru o…

- Copilul din Vatra Dornei, accidentat de un tren in urma cu aproximativ o luna, a fost, astazi, externat de la Spitalul de Copii din Iași, insa va avea nevoie de mai multe proceduri de recuperare. Gamba a fost salvata in totalitate, dar s-a recurs la o amputare a extremitații piciorului. In urma impactului…

- Cantareața recunoaște ca are o trasatura care nu ii place deloc atunci cand se raporteaza la propriul corp. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba și ce face pentru a-și ascunde asa-zisa imperfecțiune.

- Andreea Banica este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, dar succesul nu a facut-o sa fie complet mulțumita de ea. Aceasta a recunoscut pe rețelele de socializare ca are un defect fizic și mereu incearca sa-l ascunda, mai ales in anotimpul rece.

- Cantareata columbiana Shakira a inflamat retelele de socializare joi dupa ce a lansat un cantec in care isi regleaza conturile intr-o maniera extrem de deschisa cu fostul ei partener de viata, fotbalistul spaniol Gerard Pique. Acest single a fost ascultat de peste 34 de milioane de ori in mai putin…

- Elena Merișoreanu a fost operata la picior, dupa mai mult timp in care a amanat intervenția. Cunoscuta doamna a muzicii populare romanești a ieșit din spital in urma cu o zi, iar artista ne-a oferit și primele declarații despre intervenție. Acum, Elena Merișoreanu e nevoita sa stea in recuperare aproximativ…