- Dansatoarea preferata a maneliștilor, Cristina Pucean are fani in toate colțurile lumii. Mișcarile ei senzuale aduna sume grele la fiecare apariție, fapt ce ii permite focoasei blondine sa arate extraordinar și sa se intrețina cum poate mai bine.

- Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz. Iubirea sincera care ii leaga i-a facut pe fani sa-i simpatizeze instant. Cristina si Vlad se bucura de fiecare data de admiratia si iubirea fanilor lor.

- Prezentatorul emisiunii, Cosmin Cernat, i-a anunțat astazi pe concurenți ca saptamana asta vor fi alte reguli. Pentru ca inca sunt sarbatorile pascale, saptamana aceasta, nimeni nu va pleca acasa. Pentru echipa Razboinicilor, vestea a venit ca o gura uriașa de oxigen, dupa ce saptamana trecuta…

- Oamenii de stiinta britanici de la laboratorul din Porton Down nu au putut stabili unde a fost creata neurotoxina care a fost folosita pentru a-l otravi pe fostul spion rus Sergei Skripal si pe fiica sa Yulia Skripal. Gary Aitken, seful Laboratorului de Stiinte ale Apararii si Tehnologie de la Porton…

- Fiica lui Florin Salam s-a pozat nemachiata și a postat imaginea pe contul de socializare. Fanii artistei au comentat imediat, mai ales ca au fost surprinși sa vada cat de bine arata Betty fara machiaj. Betty Stoian s-a pozat fara machiaj și imbracata intr-un tricou larg de culoare neagra. Fanii de…

- Michael Schumacher, de sapte ori campion mondial in Formula 1, a suferit grave leziuni ale creierului, dupa un accident la schi, petrecut in Alpii Francezi, in decembrie 2013, scrie dailystar.co.uk.Pilotul german a fost plasat in coma indusa medical, timp de sase luni, dupa care a fost…

- Cunoscut in toata lumea drept ”Papușa Ken”, Rodrigo Alves a plecat peste mari și țari ca sa-și gaseasca aleasa. Rodrigo Alves a poposit tocmai in indepartate Rusie pentru a-și indeplini visul. El vrea sa gaseasca o ”copie” a lui, feminina, adica, papușa Barbie! Ken le-a aratat fanilor locurile pe care…