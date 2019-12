Stiri pe aceeasi tema

- Petre Geambașu, 76 de ani, a povestit pe Facebook ce s-a intamplat și ce-l așteapta in viitor. Artistul suferit o criza teribila de discopatie pe 1 octombrie și, zilele trecute, a ramas țintuit la pat din cauza durerilor insuportabile. Petre Geambasu, internat in stare critica la spital.…

- Vesti bune despre starea de sanatate a nepotelului Deliei. Dupa ce micutul Bubu a ajuns de urgenta la spital, mama lui a decis sa-si tina la curent fanii cu felul in care evolueaza starea sa de sanatate.

- Fanii lui Catherine Deneuve pot rasufla in sfarsit usurati. Potrivit presei franceze, starul international a fost externat din spital, dupa ce a fost internata mai bine de o luna in spital, din cauza problemelor de sanatate.

- Cantareața și actrița americana Miley Cyrus, in varsta de 26 de ani, se afla in recuperare dupa ce a fost operata la corzile vocale, relateaza unotv.com. Dupa ce luna trecuta a fost spitalizata de urgența din cauza unei complicații provocate de amigdalita, medicii au descoperit ca Miley Cyrus are probleme…

- Andreea Banica este una dintre cele mai iubite cantarete autohtone. Vocea sa impecabila a cucerit inimile sutelor de fani si se pare ca talentul ei incontestabil este mostenit mai departe de fiica ei Sofia. Impreuna cu ea, artista si-a uimit admiratorii cu un duet surpriza.

- Laura Cosoi și-a deschis inima și a vorbit despre problemele de sanatate cu care se confrunta de mai mulți ani. Laura Cosoi este foarte fericita și implinita la 37 de ani. Insa exista o problema de sanatate careia nu i-a gasit leacul. Vedeta a vorbit deschis despre durerile care au trimis-o la medic,…

- Celebra cantareata de muzica populara, in stare grava la spital, dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. Cei trei copii ai ei nu au aflat ce s-a intamplat Momente de cumpana pentru o cantareața de muzica populara! Monica Parvulescu a fost victima unui accident teribil și se afla in stare grava,…

- Starea de sanatate a lui Gabi Balint (56 de ani) este buna, dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala la inima, iar vineri va fi externat din spital. Dan Filoti, moderator TV Digi Sport, a oferit ultimele amanunte despre starea de sanatate a fostului mare fotbalist care nu și-a pierdut simțul umorului:…