Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproape un an și jumatate, Andreea Balan șiGeorge Burceau au luat prin surprindere pe toata lumea, cand au anunțat ca vordivorța. Cei doi au impreuna doua fetițe și se lupta inca in instanța aentru custodialor. Nașii celor doi sunt Monica Davidescu și Aurelian Temișan,care s-au abținut pana…

- Alexandra Stan a fost mireasa in cadrul unei ceremonii intime de la malul marii. Alaturi de ea au fost membrii familiei si nasii. Ea a spus ca si-a dorit o nunta restransa si ca a cerut participantilor sa pastreze secretul.

- Andreea Balan a publicat pe Instagram primele imagini din noua vacanța cu iubitul. Cantareața și Tiberiu Argint se afla acum in Grecia, acolo unde sarbatoresc o zi importanta. Pe 23 iunie este ziua de naștere a Andreei Balan și, cu aceasta ocazie, indragostiții se bucura de clipe romantice și de relaxare…

- Andreea Balan se bucura de o vacanța in Egipt, alaturi de fiicele sale. Cantareața a ales un resort de lux din Hurghada unde prețurile sunt mai ridicate in comparație cu alte hoteluri. Iata cat costa acolo un sejur de șase nopți. Andreea Balan, care a fost recent plecata in Dubai cu iubitul Tiberiu…

- Dupa doua vacanțe in Dubai și in Turcia, acum Andreea Balan a ales sa mearga intr-o noua destinație, dar de aceasta data cu fetițele ei. Cantareața se afla in Egipt și e foarte fericita ca e impreuna cu cele mici.

- Relația dintre Andreea Balan și Tiberiu Argint merge de minune! Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste departe de ochii lumii, iar recent au fost intr-o vacanța de lux meritata indelung de artista care se bucura de liberul adus obligat de pandemie. Ce a facut deosebit blondina in perioada relaxarii…

- Andreea Balan a avut parte de momente de neuitat alaturi de cel care i-a furat pentru totdeauna inima, departe de locurile natale, in Dubai. Cei doi au petrecut clipe unice, pline de dragoste și recunoștința, mai ales ca au sarbatorit și aniversarea a un an de relație. Andreea Balan și Tiberiu Argint…

- Andreea Balan și-a luat fetițele și au plecat in locul unde ea a copilarit, intr-o comuna de langa Ploiești, la bunica ei! Cum au fost așteptate de batrana in casa de la țara. Cele mici s-au aratat foarte incantate.