Andreea Balan si Andreea Antonescu au acceptat provocarea momentului si participa la „America Express”, unde concurentii vor avea de parcurs un drum dificil, din Mexic pana in Columbia. In acest sens, exista numeroase curiozitati cu privire la viata concurentilor, caci acestia sunt nevoiti sa puna totul in „stand-by”, cat sunt plecati. Ce se intampla cu fetitele Andreei Balan cat aceasta va fi plecata?