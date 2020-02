George Burcea apare in fotografie alaturi de o alta femeie, iar unii dintre internauți au fost de parere ca nu este normal sa pui o astfel de imagine in contextul in care se discuta despre desparțirea de Andreea Balan.

Dupa zvonul divortului, George Burcea nu a petrecut noaptea acasa. Cu cine umbla sotul Andreei Balan: "Fiecare e cu treaba lui"

"Din cate am ințeles vor sa divorțeze ,cine ar fi crezut !!!", "Dar cu Andreea , poze ? Cam rar...", "Andreea merita ceva mai bun, du-te in pustie, sa vedem oameni talentati", "Nici macar pe Instagram nu o mai urmarește pe Andreea... urmarește…