Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1 ii va pune pe toti cei 11 concurenti ai transforming show-ului intr-o ipostaza foarte dificila. Avand...

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1 ii va pune pe toti cei 11 concurenti ai transforming show-ului intr-o ipostaza foarte dificila. Avand drept tema travesti-ul, niciunul nu va scapa de o astfel de provocare, iar telespectatorii vor avea ocazia sa decida…

- An nou, planuri noi, aceasta pare a fi deviza Andreei Balan. Jurata de la Te cunosc de undeva a decis sa faca o schimbare mare, astfel ca și-a transformat casa intr-un adevarat șantier. Ce planuri are frumoasa artista va spunem imediat.

- O noua seara a transformarilor a inceput la Te cunosc de undeva, iar in afara persoanjelor pe care vedetele noastre le vor interpreta, privirile au mers și catre jurata Andreea Balan care a ales sa poarta o rochie lunga de culoare roz!

- Liviu Varciu, transformare fara precedent la ”Te cunosc de undeva”. Artistul continua noul sezon al emisiunii in forța, printr-o incursiune in anii 2000, alaturi de partenerul sau de scena, Andrei Ștefanescu. In ce personaj s-a transformat Liviu Varciu?

- Cel mai nou sezon "Te cunosc de undeva!" 2021 este pregatit sa inceapa! 11 concurenți talentați vor face performanța in cel de-al 16 sezon "Te cunosc de undeva" 2021 in fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format din Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

- Au inceput filmarile pentru cel mai nou sezon Te cunosc de undeva! 11 concurenți talentați și dornici de distractie vor intra in spectaculosul joc al transformarilor, in cel de-al 16-lea sezon al show-ului. Trei perechi de artisti vor performa in fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format…

- O gala cu miza mare, sambata, de la ora 20:00, la Te cunosc de undeva!, caci show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși iși va desemna finaliștii celui de-al 15-lea sezon al transformarilor. La finalul acestei ediții jurizate de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan,…