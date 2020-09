Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan are toate motivele sa fie fericita. Vedeta a fost recompensata cu Premiul de Excelența in Muzica și a impartașit emoția și trairile sale intense cu fanii ei, carora a ținut sa le dedice și premiul.„Tocmai am primit premiu pentru Excelența in muzica. Cand primesc astfel de premii ma emoționez…

- Imagini șocante au fost facute publice in aceasta dimineața cu Bianca Dragușanu și Alex Bodi, surprinse de paparazzii Spynews.ro in urma cu puțin timp. Vedeta parea a fi bruscata de afacerist, insa iata ca acum cei doi vin și cu prima reacție in acest sens!

- Atunci cand vine vorba despre copii și familie, Dana Nalbaru nu se da inapoi de la nimic și le face toate poftele! Vedeta a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in urma cu doar cateva zile, intr-o benzinarie din Capitala!

- Amalia Nastase a ajuns sa aiba o silueta de vis dupa perioada pandemiei ce a ținut-o mai mult in casa, deși in aceasta perioada multa lumea a luat in plus in greutate. Imagini senzaționale surprinse de paparazzii SpyNews.ro cu vedeta la un salon de infrumusețare de fițe.

- Cand totul parea sa mearga bine intre ei, Bianca Dragușanu s-a desparțit din nou de Alex Bodi. Vedeta susține ca ea a pus punct relației, iar decizia ei este definitiva. Bianca Dragușanu și Alex Bodi pareau mai fericiți ca niciodata impreuna, insa nici de aceasta data nu au reușit sa se ințeleaga.…

- Daca va gandeați la Catinca Roman sa mearga cu bolizi de lux pe strazile Capitalei, nici vorba. Pentru vedeta altele sunt prioritațiile in viața. Cu ce mașina a fost surprinsa in plina zi de paparazzii Spynews.ro!

- Deși actorul a fost cel caruia i s-a imputat destramarea casniciei, printre altele, din cauza infidelitații, problemele sale cu drogurile fiind picatura care au umplut paharul, conform cancan.ro, se pare ca George Burcea este pregatit sa loveasca decisiv. Soțul Andreei Balan este decis sa dezvaluie…

- Sandel Balan și fiica lui au o relație foarte buna acum,deși nu și-au vorbit ani de zile. Tatal artistei și-a vizitat zilele trecutenepoatele și marturisește ca vedeta nu i-a vorbit despre noua ei relație, dupadesparțirea de soț. Sandel Balan, care s-a impacat cu fiica lui și a avut ocaziasa-și viziteze…