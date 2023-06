Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan (39 de ani) și-a oficializat relația cu jucatorul de tenis Victor Cornea (29 de ani) printr-o postare pe pagina ei oficiala de Instagram. Cantareața a recunoscut ca este „mai fericita ca niciodata”.

- Andreea Balan iubește din nou! Cantareața de 38 de ani se afla intr-o relație cu jucatorul de tenis Victor Vlad Cornea și i-a facut galerie noului iubit, de 29 de ani, in turneul de la Stuttgart. Imaginile au ajuns pe rețelele sociale, semn ca cei doi nu mai au de gand sa se ascunda. Andreea […] The…

- Este tot mai clar ca Simona Halep nu renunța la gandul de juca tenis de performanța, deși se confrunta cu acuzații grave de dopaj și de „iregularitați” in pașaportul biologic. Sportiva din Romania se antreneaza la academia lui Patrick Mouratoglou și a jucat un meci de pregatire cu partenera de dublu…

- Am aflat cum va petrece Otilia Bilionera Paștele in acest an. Daca anul trecut, de sarbatorile de iarna a mers cu familia ei in Turcia, la iubitul ei și la familia acestuia, de Paște partenerul vedetei nu va veni in Romania. Care e motivul pentru care nu poate sa fie alaturi de cantareața. Reporterii…