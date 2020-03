Stiri pe aceeasi tema

- Divorțul anului scoate la iveala noi lucruri pentru care atat Andreea Balan, cat și George Burcea sunt criticați de cei care ii urmaresc la televizor sau in mediul online. Cantareața a fost aspru judecata ca nu și-a dat interesul pentru familia sa, ci ca este mult mai interesata de cariera, insa artista…

- Cristi Brancu a vorbit, in timpul emisiunii sale, „Agentul VIP”, despre relația Andreei Balan și a lui George Burcea, care nu este deloc roz. Acesta l-a avut invitat in emisiune chiar pe Burcea. Potrivit lui Brancu, existau de mult semnele unei desparțiri intre Andreea și George. De asemenea, el a spus…

- Andreea Balan traiește cea mai grea perioada din viața ei, dupa ce George Burcea a decis sa-și paraseasca familia, divorțul fiind inevitabil. Acum, artista a reacționat pe contul de socializare și a recunoscut ca actorul este cel care nu iși mai dorește aceasta casnicie. George Burcea a plecat din casa…

- George Burcea, soțul artistei Andreea Balan, a facut cateva dezvaluiri neașteptate din copilaria sa. Actorul a recunoscut cu durere in suflet ca a fost abuzat și maltratat de tatal sau. Andreea Balan, in varsta de 36 de ani, și George Burcea, in varsta de 33 de ani, formeaza o familie foarte frumoasa,…