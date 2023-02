Stiri pe aceeasi tema

- Bruja și Pufeh au intrat in cursa pentru ultima șansa, iar proba podului de sticla le=a dat mari batai de cap, mai ales celor care au teama de inalțime. Bruja a preferat sa ii o ia pe scari, in loc sa ia liftul, in timp ce Pufeh a dorit sa faca proba podului de sticla.

- In ediția 12 a emisiunii America Express de la Antena 1, concurenții au trecut printr-o proba periculoasa. Andreea Balan și Andreea Antonescu au fost penalizate, in timp ce Bruja a trecut prin momente de panica.

- Cea de-a doua zi din etapa a treia de la America Express a inceput intr-un mod surprinzator pentru concurenți. Dinu s-a enervat pe fratele sau, Jean Gavril, dintr-un motiv neașteptat. Andreea Balan i-a facut o dezvaluire neașteptata Andreei Antonescu, atunci cand s-a intors in competiție.

- America Express continua! In aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1, cel mai dur reality show din Romania intra in cea de-a treia etapa, care vine cu noi provocari și misiuni menite sa testeze rezistența fizica și psihica a concurenților, dar și cu schimbari neprevazute. Inceputul de etapa inseamna…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu formeaza unul dintre cele mai sudate echipe de la America Express. Cele doua artiste au marturisit inca de la inceputul competiției din Mexic ca se ințeleg de minune și vor cu orice preț sa reziste cat mai mult. Insa puțini știu ca intre acestea a existat mult timp…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au avut parte de momente grele in America Express, odata cu lasarea intunericului. In incercarea lor de a incheia proba cu succes, cele doua artiste au ajuns intr-o zona in care au fost informate ca oamenii sunt impușcați frecvent. Iata ce provacari au intampinat cand…

- In prima ediție America Express de pe 15 ianuarie 2023, Andreea Balan și Andreea Antonescu au inceput sa planga cand au ajuns in fața șamanului. De asemenea, Puya a facut o confesiune dureroasa cu lacrimi in ochi despre drama prin care a trecut.

- In ediția din aceasta seara din America Express - Drumul Aurului, de pe 15 ianuarie, Andreea Antonescu, Andreea Balan și Puya s-au emoționat pana la lacrimi atunci cand au ajuns in fața șamanului, iar cantarețul a dezvaluit drama prin care a trecut familia lui. Iata ce au transmis concurenții!