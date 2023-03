Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de seara trecuta, concurenții și-au spus parerea sincera despre Andreea Balan și Andreea Antonescu. Acest lucru nu a fost trecut cu vederea de cele doua concurente, care au comentat afirmațiile lui Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru.

- Cursa pentru ultima șansa incheiata tarziu in noapte la America Express – cele trei echipe, Andreea Balan și Andreea Antonescu, Bie Adam și Mikey, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au trecut prin cele mai diverse misiuni, sperand ca la capatul intrecerii nu se vor afla sub amenințarea vulturului…

- Andreea Antonescu a reușit sa-și indeplineasca un vis pe care il avea din copilarie. Aceasta a trebuit sa plece de la filmarile pentru America Express, iar colega ei, Andreea Balan a fost nevoita sa se descurce singura cu probele.

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au trecut prin emoții mari in noua ediție America Express, difuzata marți seara. Cele doua au fost oprite de poliție in Guatemala și astfel au pierdut timp prețios in cadrul unei probe.

- Andreea Balan și Antonescu au avut parte de un moment inedit la America Express, dupa ce au terminat prima proba a ediției din aceasta seara. Cele doua au fost ”rasfațate” de un șofer, care a fost foarte incantat ca le are in mașina lui. Insa, cele doua artiste au fost puse pe ganduri pe gestul pe care…

- Un concurent de la America Express este la un pas sa cedeze, dupa ce a primit vești neplacute de acasa. Cele opt echipe ramase in competiția de la Antena 1 vor trece prin probe greu de imaginat in locuri periculoase din Mexic. Ieri seara, la America Express – Drumul Aurului, telespectatorii au urmarit…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au avut parte de momente grele in America Express, odata cu lasarea intunericului. In incercarea lor de a incheia proba cu succes, cele doua artiste au ajuns intr-o zona in care au fost informate ca oamenii sunt impușcați frecvent. Iata ce provacari au intampinat cand…

- Connect-R impartașește cu fanii momentele importante din viața sa și are o legatura stransa cu cei care il urmaresc. De curand, artistul le-a oferit fanilor cateva sfaturi despre viața, dupa ce a reușit sa depașeasca anumite probleme cu ajutorul credinței.