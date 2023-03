Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Bordea și Nelu Cortea, impreuna cu Andreea Balan și Andreea Antonescu, au luptat pentru ultimul joc de amuleta, care a adus și un joker despre care nu se știu prea multe detalii sau in ce consta avantajul.

- Proba cu numarul 2 din cea de-a zecea etapa a inceput cu stangul pentru Andreea Balan și Andreea Antonescu, asta dupa ce au uitat ce aveau de facut in timpul unei probe și au fost nevoite sa se intoarca la Irina Fodor.

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au trecut prin emoții mari in noua ediție America Express, difuzata marți seara. Cele doua au fost oprite de poliție in Guatemala și astfel au pierdut timp prețios in cadrul unei probe.

- In episodul din aceasta seara de la America Express - Drumul Aurului, echipele care au ramas in competiție au primit de la Irina Fodor o proba mai amuzanta și asta pentru ca au fost nevoite sa calculeze cate ceva, sa spuna cate o poezie, iar cei care spuneau corect poezia trebuiau sa bea alcool. Ei…

- Bruja și Pufeh au fost eliminați de la America Express 2023 – Drumul Aurului in ediția difuzata aseara, la Antena 1, cand a avut loc cursa pentru ultima șansa. Cei doi au parasit concursul cu ochii in lacrimi, dar bucuroși ca au trecut prin aceasta experiența. La cursa pentru ultima șansa au intrat…

- In ediția 12 a emisiunii America Express de la Antena 1, concurenții au trecut printr-o proba periculoasa. Andreea Balan și Andreea Antonescu au fost penalizate, in timp ce Bruja a trecut prin momente de panica.

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au intrat in cursa pentru ultima șansa in ediția de miercuri seara a show-ului America Express, dupa ce adversarii lor le-au votat pentru a fi a treia echipa care trebuie sa se lupte pentru a nu pleca acasa. Cu toate acestea, artistele nu s-au putut abține sa nu incalce…

- Ajunse primele la proba, Andreea Balan și Andreea Antonescu sunt puse in fața unei provocari incomode. Ele sunt nevoie sa acorde cate un defect adversarilor, ceea ce fara indoiala, adancește rivalitațile dintre ele și adversari și starnesc reacții.