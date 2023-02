Stiri pe aceeasi tema

- Dumnica, 19 februarie, s-a dat startul unei noi etape la America Express, dupa ce Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu au caștigat ultimul joker din Guatemala și amuleta de o mie de euro. In ediția de luni, 20 februarie, Andreea Balan a izbucnit in lacrimi, in cadrul jocului pentru obținerea imunitații.…

- Catalin Scarlatescu și iubita lui, Doina Teodoru, formeaza unul dintre cele mai amuzante cupluri de la America Express. Chiar daca s-au confruntat cu situații grele in timpul show-ului, cei doi nu au uitat sa faca glume, chiar și pe seama unul altuia. In ediția de duminica seara, concurenții de la „America…

- Ediția de aseara, America Express, a fost una plina de adrenalina și tensiune, intre participanți. Cele trei echipe care au intrat la jocul pentru amuleta au avut parte de o serie de probe inedite care le-au pus la incercare mai multe abilitați.Concurenților le-au fost, din nou, puse la incercare limitele…

- Primele 3 echipe ajunse la Irina intra in urmatorul joc de amuleta. Bie și Mikey sunt pe primul loc, urmate de Andreea Balan și Andreea Antonescu, iar pe trei, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru.

- Un concurent de la America Express este la un pas sa cedeze, dupa ce a primit vești neplacute de acasa. Cele opt echipe ramase in competiția de la Antena 1 vor trece prin probe greu de imaginat in locuri periculoase din Mexic. Ieri seara, la America Express – Drumul Aurului, telespectatorii au urmarit…

- In ediția din aceasta seara din America Express - Drumul Aurului, de pe 15 ianuarie, Andreea Antonescu, Andreea Balan și Puya s-au emoționat pana la lacrimi atunci cand au ajuns in fața șamanului, iar cantarețul a dezvaluit drama prin care a trecut familia lui. Iata ce au transmis concurenții!

- America Express - Drumul Aurului a inceput, iar concurenții deja se lupta pentru a caștiga amuleta și a trece toate etapele in concurs. Concurenții au ajuns la cimitir, dupa ce catrinele, personaje fabuloase din Mexic, le-au luat rucsacurile și le-au dus acolo. Ei bine, la America Express, Catalin Scarlatescu…

- Tensiunile și adrenalina și-au spus cuvantul in prima ediție din America Express - Drumul Aurului. Concurenții au fost puși sa iși depașeasca limitele fizice și psihice inca de la sosirea in Mexic. Mai mult decat atat, Catalin Scarlatescu a fost „salvat” de iubita lui, Doina Teodoru, la una dintre misiuni.