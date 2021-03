Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol mai are cateva saptamani și iși va ține in brațe primul copil. In schimb, pe cat de fericita, pe atat de criticata, fiindca fanii au acuzat-o ca a abuzat de operațiile estetice. Reacțiile admiratorilor au venit in urma faptului ca prezentatoarea ”Chefi la cuțite” a luat cateva kilograme…

- Andreea Berecleanu este, fara doar și poate, una din indragitele prezentatoare de știri. Dupa plecarea de la Antena 1, multa lume i-a cerut insistent sa revina pe micul ecran. Lucru pe care, de altfel, l-a și facut, dar nu la Antena 1, ci la Prima TV. Dar, cum obrazul subțire cu cheltuiala se ține,…

- Antonia a fost criticata dur de Iulia Albu. Comentariile acide ale fostei soții a designerului Mihai Albu se refereau la fotografiile postate de artista pe conturile sale de socializare. Ce spunea, de fapt, criticul de moda la adresa iubitei lui Alex Velea? Iulia Albu, critici la adresa Antoniei Iulia…

- Luna decembrie a anului trecut avea sa-i aduca impreuna in vacanța pe Lidia Buble și milionarul Ensar Duman. Cei doi au petrecut cateva zile de poveste in Zanzibar. Escapada a creat valva, relația dintre aceștia fiind apoi pusa sub lupa publicului, pentru a se ajunge la un verdict in ceea ce-i privește,…

- Astazi, trupul neinsuflețit al lui Bogdan Stanoevici a fost depus la Capela Cimitirului Bellu, acolo unde doar cateva persoane au venit sa ii aduca un ultim omagiu. Imagini cu sicriul lui Bogdan Stanoevici, in capela Printre marii absenți au fost foști colegi de partid sau de breasla ai actorului. Bogdan…

- Oana Roman, atacata de fanii sai. Detaliul observat de oameni, reacțiile au fost evidente. Vedeta a crezut ca poate sa pozeze incitant daca a slabit, insa fanii nu au apreciat momentul. Oana Roman, apariție de infarct intr-un body incitant. Fanii au inebunit de nervi cand au vazut-o Oana Roman a fost…

- In varsta de 46 de ani, vedeta de la TVR 1 este din nou insarcinata?! Acesta este detaliul uluitor observat la Andreea Marin. Fanii deja au felicitat-o pe fosta “Zana” a Surprizelor! Andreea Marin, din nou insarcinata?! Traieste de trei ani o frumoasa poveste de iubire cu Adrian Brancoveanu, insa cei…