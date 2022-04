Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan este implicata in multe proiecte de succes, iar ”Dancing un Ice - Vis in doi” este unul dintre ele. Vedeta face echipa cu Gabriel Coconu in competiția pe gheața de la Antena 1, iar experiența a fost o adevarata provocare pentru ea, dar a reușit sa faca performanța. Artista a dat detalii…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alex Velea a facut marturisiri despre marele eveniment din viața lui și a Antoniei. Cei doi sunt intr-o relație de aproape noua ani, iar viața lor este cu adevarat minunata impreuna. Iata ce dezvaluiri a facut cantarețul!

- Dupa cum bine știm, Alex Bodi a avut probleme cu legea o buna perioada de timp. Ei bine, acum se bucura de libertate, dupa ce a scapat de sub controlul judiciar. Ce detalii a oferit avocatul afaceristului, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Larisa Dragulescu continua sa vina cu detalii controversate și neștiute din trecutul ei! Dupa ce a recunoscut ca a fost escorta, fosta soție a lui Marian Dragulescu a marturisit cum și-a cunoscut, de fapt, partenerul de viața de acum! Declarații in excusivitate la Antena Stars!

- Chiar daca pe plan amoros a avut parte de mai multe dezamagiri, Andreea Balan nu se descurajeaza și este convinsa ca intr-o zi va gasi barbatul ideal pentru ea. Artista a invațat acum sa fie mult mai atenta la oamenii din jurul ei și la alegerile pe care le face. Cand a venit vorba despre viața ei personala,…

- Andreea Balan a trecut prin momente dificile de-a lungul timpului, insa acum lucrurile s-au așezat in viața cantareței. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a marturisit ca iubește și e iubita. Sa fie oare intr-o noua relație?

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Sorina Ceugea a oferit detalii emoționante și neștiute pana acum despre casnicia cu Danezu. Cum s-au cunoscut cei doi, dar și cum au decurs lucrurile la inceput. Bruneta a dezvaluit totul.

- Francisca este una dintre artistele care se bucura de un mare succes pe plan profesional, insa la fel de bine o duce și pe plan sentimental alaturi de partenerul ei de viața. Iata ce dezvaluiri a facut in direct la Antena Stars despre relația de cuplu!