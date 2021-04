Stiri pe aceeasi tema

- Este zi importanta astazi pentru concurenții și juriul de la Te cunosc de undeva. Ana Baniciu și Andreea Balan au ținut sa impartașeasca cu fanii emoțiile pe care le traiesc. Iata ce se intampla astazi pe platourile de filmare.

- Andreea Balan a intors toate privirile in aceasta seara in gala Te cunosc de undeva! Jurata a avut o apariție de senzație cu cea mai spectaculoasa rochie, ce ii scoate formele de invidiat la inaintare.

- Andreea Balan i-a surprins pe colegii și telespectatorii emisiunii „Te cunosc de undeva”. Jurata concursului a aparut intr-o ținuta surprinzatoare. Vedeta a purtat o rochie diafana, de culoare roz și a avut o coafura in stil rock. Cum a aparut Andreea Balan la „Te cunosc de undeva” Andreea Balan a renunțat…

- Andreea Balan a oferit un look neașteptat in ediția din aceasta seara a emisiunii ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Jurata i-a lasat pe toți cu gura cascata, dupa ce a aparut intr-o rochie diafana, de culoare roz, aflata puțin in dezacord cu coafura de rockstar. Cu toate astea, artista a reușit…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu s-au transformat in trupa Andre, in gala cu numarul 5 a sezonului 16 de Te cunosc de undeva! Andreea Balan nu a putut rezista și a cantat și dansat alaturi de concurenți.

- Andreea Balan e una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, iar ea reușește mereu sa ne surprinda. De data aceasta și-a uimit fanii cu o schimbare de look spectaculoasa, chiar in timp ce se pregatea pentru filmarile unei noi gale Te cunosc de undeva.

- Sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 a inceput in forța cun moment artistic de excepție. Andreea Balan și Alina Pușcaș au impresionat pe toți cu apariții de excepție!

- Mirela Vaida, prezentatoarea de la Acces Direct, va putea fi urmarita intr-o ipostaza inedita la Antena 1, din luna februarie. Astfel ca artista va face parte dintre noii concurenți ai emisiunii ”Te cunosc de undeva”. Mirela Vaida, schimbare neașteptata Noul sezon al emisiunii Te cunosc de undeva, cu…