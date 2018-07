Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi a nascut la inceputul lunii iunie, iar de atunci viata ei s-a schimbat complet. Actrita este mult mai responsabila in rolul de mama, mai grijulie si mult mai fericita. De asemenea, actrita a tinut sa aiba mereu o relatie frumoasa cu fanii ei, pe care i-a tinut la curent cu tot ce a facut…

- O noua veste proasta pentru bacauanii care stau de trei zile fara apa la robinete. Marți dimineața, aproape de ora 10:00, s-a produs o noua avarie, tot in zona Darmanești. Din primele informații, se pare ca a crapat conducta pe aceeași porțiune,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Jurnalista Mara Banica a reușit sa dea jos 15 kilograme intr-o perioada de doua luni și jumatate. Ea a explicat ce anume a facut. Mara Banica afișeaza, in ultima perioada de timp, o silueta impecabila. Jurnalista a ținut dieta și a reușit sa slabeasca 15 kilograme. Mara Banica a scapat de kilogramele…

- Andreea Marin a participat astazi la un eveniment dedicat femeilor bolnave de cancer, acolo unde a intalnit-o pe una dintre victimele acestui boli grave. Dupa un schimb de replici si dupa ce au renuntat amandoua la peruca, vedeta a izbucnit in lacrimi si nu a mai tinut cont de nimic.

- Impresara Anamaria Prodan nu are cum sa uite prea ușor pierderea pe care a suferit-o atunci cand mama sa, Ionela Prodan, s-a stins din viața. Anamaria Prodan se afla in America, alaturi de sora sa, Anca. Cele doua s-au revazut dupa ce mama lor, interpreta de muzica populara s-a stins din viața. Chiar…

- HOROSCOP ZILNIC 24 MAI 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) A venit vremea sa te intorci un pic inapoi, la o etapa mai veche a unui proiect in desfasurare pe care nu ai incheiat-o cum trebuie atunci. Acum ai o solutie eficienta care merita aplicata si totul va ajunge mai usor la un nivel care…

- "Nu am fugit, ca dovada sunt aici sumat. Am fost in fata autoritatilor din Costa Rica, am cerut acest statut de protectie pe care am considerat ca este obligatoriu sa-l am avand in vedere ce se intampla in Romania si ce s-a intamplat in cazul meu, in ultimii trei ani. Am luat decizia de a pleca in momentul…

- O fetița din China a ajuns la spital, dupa ce a ținut prea mult timp un elastic pe braț. Micuța in varsta de patru ani a stat atat de mult timp cu elasticul pe braț, incat acesta a patruns efectiv in piele.