- The Humans nu au reusit sa impresioneze juriul in semifinala Eurovision 2018 și au ratat calificarea in finala. Este pentru prima data din 1999 cand Romania participa la acest concurs si nu ajunge pana in finala competitiei. Imediat dupa aflarea vestii ca nu s-au calificat in finala, cei de la The Humans…

- Trupa ”The Humans”, reprezentanta Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, nu s-a s-a calificat in finala concursului, dupa ce a interpretat melodia „Goodbye” in cea de-a doua semifinala a competitiei, care a avut loc joi seara, la Lisabona.

