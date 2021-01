Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in noapte de Revelion in Muntenii de Sus. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp de electricitate, daramandu-l. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Vaslui cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare și un echipaj…

- Doi celebri somelieri, Sorin Nedelea și Daniel Frumusachi, spun care sunt cele mai bune combinații pentru noaptea de Revelion. Tot ei recomanda și o rețeta eficienta impotriva mahmurelii. Masa festiva de Revelion trebuie neaparat sa inceapa cu un aperitiv, spune Sorin Nedelea, un somelier…

- Lora a postat pe Instagram o fotografie in care poarta o ținuta eleganta, cu puțin timp inainte de noaptea dintre ani. Vedeta și-a luat și o masca asorata și a transmis un mesaj la final de an.

- Dupa desparțirea de Marius Elisei, Oana Roman iși ține la curent fanii in ceea ce privește viața ei personala. Oana Roman a impartașit cu urmaritorii sai de pe Instagram noutați referitoare la pregatirile pentru Revelion.

- Metrourile nu vor circula in noaptea de Revelion, anunța Metrorex, potrivit MEDIAFAX. „Metrorex informeaza publicul calator ca in contextul prelungirii starii de alerta la nivel național cauzata de pandemia cu coronavirus și in conformitate cu dispozițiile legale – H.G. nr. 1065/11.12.2020, in noaptea…

- Andreea Balan a scapat de ghinion. Dupa ce s-a desparțit de George Burcea, apoi a infruntat unele probleme de sanatate, de sarbatori, norocul pare ca i-a suras. Cantareața a petrecut Craciunul in sanul familiei noului partener, Tiberiu Argint. Fetițele sale s-au jucat cu sora barbatului, prezența, de…

- Noaptea de Revelion se apropie cu pasi grabiti, iar tu cu siguranta vreai sa fii cea mai speciala si frumoasa. Astfel, pe langa tinuta care o vei alege, nu uita si de machiaj, care la fel joaca un rol important, deoarece machiajul este cel care desavarseste intreaga tinuta, pune in evidenta feminitatea…

- Mai este puțin pana la Noaptea de Revelion, iar posturile TV se pregatesc intens. De aproape 20 de ani Antena 1 sarbatorește trecerea dintre ani cu show-uri spectaculoase, sub bagheta celebrului Dan Negru. Vedeta TV este gazda acestor show-uri și de fiecare data a adus surprize, sub diferite forme.…