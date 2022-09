Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a fost implicata intr-un accident rutier la intersecția strazii Sibiu cu Bd. Timișoara. Artista a intrat in direct prin telefon la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Silviu Andrei pentru a comenta incidentul. Ce spun polițiștii: La data de 22.09.2022, in jurul orei 13:08, in barbat,…

- Andreea Balan a fost implicata intr-un accident rutier in aceasta dupa amiaza, in cartierul Drumul Taberei. Vedeta a oferit declarații exclusive pentru Spynews.ro dupa ce un tanar de 22 de ani a intrat pe culoarea roșie a semaforului intr-o intersecție și s-a izbit puternic de autoturismul cantareței.…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Georgiana Lobonț a facut primele declarații, dupa ce a ajuns de urgența la spital. Vedeta a ramas ieri fara voce și a fost nevoita sa apeleze la ajutorul medicilor. Ce a marturisit cantareața.

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au format o echipa la „America Express”, show ce se va difuza in curand la Antena 1. Filmarile s-au incheiat recent, iar fosta soție a lui George Burcea a facut primele declarații despre experiența traita. „A fost foarte greu, dar emisiunea este oricum foarte grea.…

- Alexandru Bobicioiu a anunțat zilele trecute pe rețelele de socializare faptul ca relația lui cu Simina Loica a ajuns la sfarșit, insa se pare ca lucrurile au luat o alta intorsatura intre timp. In aceasta seara, in direct la Xtra Night Show, tanarul a declarat ca s-a impacat cu frumoasa bruneta, insa…

- Marea finala a sezonului 17 „Te cunosc de undeva!”, care va fi difuzata sambata aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1 vine cu o mulțime de surprize pentru telespectatorii transforming show-ului. Dupa ce Andreea Balan a anunțat in cadrul semifinalei ca este ultima ei jurizare din acest sezon, artista…

- Andreea Balan și Tiberiu Argint au format un cuplu discret timp de aproximativ un an. Fostul iubit al cantareței este fratele Soniei Argint, prezentatoarea de la TVR 1.Dupa divorțul de George Burcea, Andreea Balan iși refacuse viața alaturi de Tiberiu Argint, insa relația lor nu a fost una de lunga…