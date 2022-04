Stiri pe aceeasi tema

- O problema nu? “Pandemia urii si a razboiului”, pandemie dupa pandemie, Ura dupa ura, Pofte dupa putere... Orgolii ale marilor puteri si greseli abominabile. Victime colaterale si crime. Mai demult bestii de ucrainieni ucid evrei, polonezi si prizonieri militari rusi, mai ieri americanii care ofera…

- Giulia Anghelescu și Vlad Huidu sunt casatoriți de aproape 10 ani, iar relația lor a trecut prin multe obstacole. Intr-un interviu pentru ego.ro, vedeta a vorbit despre soțul ei, dar și despre familie.Au luptat pentru relația lor, astfel ca acum au familia pe care și-au dorit-o dintotdeauna. Giulia…

- Andreea Balan lucreaza intens pentr un nou proiect, despre care nu a vrut sa dea prea multe detalii. Cert este, ca artista a parut pe contul de socializare, cu vanatai și taieturi pe corp. Vedeta a ținut sa precizeze ca a pațit toate astea din cauza unui antrenament dur. „Cand mai cazi și te tai. Ma…

- Andreea Balan face show pe scena de fiecare data, insa artista a ajuns sa faca spectacol chiar și la patinoar. Vedeta a incalțat patinele și a exersat de fața cu toata lumea. Imagini exclusive cu jurata de la Te cunosc de undeva.

- Andreea Balan a avut parte de mai multe vacanțe pe lux și opulența. Artista a petrecut in urma cu cateva zile in Dubai alaturi de micuțele ei, Ella și Clara, iar de curand vedeta s-a intors in țara, asta dupa ce a avut parte de o vacanța exclusivista in Mexic. Andreea Balan a marturisit la Xtra Night…

- Alexandra Stan s-a casatorit in mare secret, insa a divorțat dupa doar 5 luni de casnicie. Nu i-a fost ușor, insa artista a avut de invațat din aceasta experiența. Intr-un interviu pentru Revista VIVA! , Alexandra Stan a marturisit cum a reușit sa treaca peste desparțire. In urma cu aproximativ 4 luni,…

- Pandemia a adus in viata angajatilor schimbari care i-au facut sa-si modifice prioritatile și cariera. Angajatorii se confrunta cu un val de demisii. Specialiștii in resurse umane spun ca e nevoie de o noua gandire care sa permita adaptarea pieței muncii.