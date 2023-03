Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan este una dintre cele mai apreciate și iubite artiste de la noi din țara, iar poate spune ca este o femeie implinita din toate punctele de vedere și asta pentru ca are o cariera de succes, dar și o familie extrem de frumoasa. Ei bine, maine este o zi speciala pentru cantareața și asta pentru…

- Zi de mare sarbatoare in familia lui Theo Rose! Raluca Diaconu, sora artistei, implinește astazi 37 de ani și, cu ocazia zilei de naștere, a organizat o petrecere in familie de la care nu a lipsit nici celebra cantareața, dar nici iubitul ei, Anghel Damian.

- Tzanca Uraganu a cantat in cadrul unui eveniment, iar alaturi de el au fost Lambada, fosta iubita și fiica lor, Anais, in varsta de 4 ani. Alina Marymar, actuala sa logodnica nu și-a facut apariția, lasandu-l singur pe acesta.

- Ce iti rezerva astrele pentru ultima zi a anului? 31 demebrie 2022 aduce presiuni pentru cei mai multi dintre nativi, dar toate lucrurile vor fi rezolvate pana la Revelion. Desigur, totul se inchie c-o mare petrecere. Berbec Sa te orientezi in așa fel incat sa creezi in jurul tau o atmosfera de sarbatoare,…

- Andreea Balan a trecut prin cateva schimbari in ultima perioada și acum se simte mult mai liniștita. Are și planuri mari pentru anul 2023 pe care le-a impartașit la Xtra Night Show. Totodata, s-a pregatit pentru Craciun alaturi de fiicele sale, Ella și Clara.

- Andreea Antonescu a devenit mama pentru a doua oara și este in culme fericirii. Cantareața a avut parte de o vizita neașteptata la spital și s-a emoționat atat de mult incat i-a crescut tensiunea. Luni, 19 decembrie, Andreea Antonescu a nascut la un spital privat din București o fetița perfect sanatoasa.…

- Aniversarea a 24 de ani de existența a brandului de petreceri anonimTM va avea loc in acest an intr-o locație cat se poate de inedita, pe vaporul Pelican, care va face o tura dus – intors intre Timișoara și Sanmihai cu o petrecere de zile mari, desfaurata pe timp de zi. Prima petrecere sub eticheta…

- Andra a avut parte de cel mai frumos concert de Craciun, facandu-le o surpriza de zile mari fanilor sai. Celebra artista a fost emoționata pana la lacrimi, atunci cand Eva, fiica ei, a urcat pe scena de la Opera Romana. Spectatorii s-au ridicat in picioare, pentru a le aplauda pe cele doua. Andra, in…