Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Tiberiu au sarbatorit recent un an de iubire. Acum, cei doi sunt desparțiti pentru o perioada. In aceste condiții, indragostiții și-au facut declarații de iubire pe rețelele de socializare. In urma cu aproximativ o saptamana, Andreea Balan și Tiberiu Argint, fratele prezentatoarei TVR…

- Andreea Antonescu s-a bucurat de prima vacanța in strainatate dupa experiența de la „Survivor Romania”. Cantareața a calatorit in Turcia unde a avut parte de clipe frumoase, dar și neașteptate. In urma cu mai bine de o saptamana, Andreea Antonescu și-a facut bagajele și s-a urcat in avion cu destinația…

- Andreea Balan și Tiberiu Argint, iubitul ei, au sarbatorit un an de relație. Cu aceasta ocazie, cei doi au calatorit in Dubai , acolo s-au bucurat de cateva zile de relaxare. Acum, cantareața a facut cateva dezvaluiri despre escapada romantica. Cantareața a fost foarte discreta de-a lungul ultimelor…

- Andreea Balan traiește cea mai frumoasa poveste de dragoste alaturi de Tiberiu Argint, iar cu ocazia primei aniversari, iubitul juratei de la Te cunosc de undeva i-a pregatit o surpriza de proporții. Frumoasa artista a fost dusa de partenerul ei intr-o vacanța exclusivista in Dubai, unde se bucura de…

- Andreea Balan și Tiberiu Argint, iubitul ei, au decis sa plece intr-o scurta vacanța. Cantareața le-a aratat fanilor și destinație unde au sa plece, țara pe care o va vizita pentru prima data.

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil au decis sa-și aloce ceva timp doar pentru ei! Astfel, frumoșii logodnici nu au mai zabovit și și-au facut bagajele, plecand impreuna intr-o vacanța de vis, intr-o locație exclusivista, frecventata de lumea buna. Aceștia nu au fost insa singuri, ci insoțiți! Iata cine…

- O vacanta in Dubai acum costa circa 700 de euro, spun reprezentantii angentiilor de turism, despre destinatia care devine din ce in ce mai preferata de romani. Turistii pot merge in Jeep Safari, sa viziteze Miracle Garden