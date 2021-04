Stiri pe aceeasi tema

- Pepe a facut show de senzație in aceasta seara la Te cunosc de undeva. Gala Latino l-a surprins pe artist „in pantofii” Marinei Voica, iar interpretarea lui a fost 1 la 1 cu personajul sau. Jurații s-au ridicat in picioare, iar Andreea Balan ramas fara cuvinte.

- Emilia Popescu va fi protagonista unui moment spectaculos, in ediția de sambata seara, de la Te cunosc de undeva. Indragita artista promite sa impresioneze pe toata lumea cu transformarea sa.

- Zinaida Zilea este cantareața care a ajutat-o pe MirelaVaida sa castige a opta ediție a sezonului 16 "Te cunosc de undeva!".Tema show-ului de sambata seara a fost „Nunta”, iar vedetele s-au descurcat deminune pe scena, transformați in nume celebre din lumea muzicala.Gala cu numarul 8 din cadrul emisiunii…

- Andreea Balan i-a surprins pe colegii și telespectatorii emisiunii „Te cunosc de undeva”. Jurata concursului a aparut intr-o ținuta surprinzatoare. Vedeta a purtat o rochie diafana, de culoare roz și a avut o coafura in stil rock. Cum a aparut Andreea Balan la „Te cunosc de undeva” Andreea Balan a renunțat…

- Andreea Balan a oferit un look neașteptat in ediția din aceasta seara a emisiunii ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Jurata i-a lasat pe toți cu gura cascata, dupa ce a aparut intr-o rochie diafana, de culoare roz, aflata puțin in dezacord cu coafura de rockstar. Cu toate astea, artista a reușit…

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1 ii va pune pe toti cei 11 concurenti ai transforming show-ului intr-o ipostaza foarte dificila. Avand drept tema travesti-ul, niciunul nu va scapa de o astfel de provocare, iar telespectatorii vor avea ocazia sa decida…

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva !, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 a venit cu o declaratie-soc din partea uneia dintre concurente. La mai bine de doua luni dupa ce le-a dezvaluit tuturor ca are o relație cu Edy, artista surprinde din nou. Dupa ce la finalul galei trecute, Ana…

- Cel de-al 16-lea sezon Te cunosc de undeva! va avea premiera sambata, 6 februarie, de la 20:00 la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Balan,...