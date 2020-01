"Suntem doua prințese și va dorim un An Nou plin de bucurii, fericire, multa sanatate și tot ce va doriți. Ella și Andreea va pupa. Mergem in vacanța. Urmeaza vloguri noi", a spus micuța Ella, in ultimul vlog din anul 2019, postat pe canalul Andreei Balan.

"A fost un an extrem de emoționant, plin de lucruri minunate, dar și de lucruri extrem de triste. A fost un an in care fizic a trebuit sa ma autodepașesc, sa ma vindec in urma operațiilor. A fost un an al transformarilor psihice, a trebuit sa ma vindec și psihic și sa accept ceea ce s-a intamplat. A fost un an in care m-am dezvoltat…