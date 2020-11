Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan trece prin momente grele! Artista a fost internata noaptea trecuta, dupa ce a acuzat dureri abdominale grave, și va ramane in spital pana la inceputul saptamanii urmatoare. Medicii i-au practicat doua tomografii computerizate și au descoperit ca a suferit un abces abdominal.

- Anca Serea trece prin momente extrem de dificile. Soțul ei, Adi Sina, a devzaluit ca vedeta a ajuns din nou la spital! Ce probleme de sanatate are acum: „Nu este cea mai fericita zi din viața noastra”. Anca Serea are noi probleme de sanatate! Vedeta a ajuns de urgența la spital Vești ingrijoratoare…

- Andreea Balan, una dintre cele mai apreciate artiste din țara, ți-a surprins mama cu un mesaj extrem de emoționant cu ocazia aniversarii acesteia. Vedeta se declara cea mai fericita și norocoasa ca o poate avea alaturi non stop pe cea care i-a dat viața.

- Vedeta care vrea sa plece din Romania este Lorena Balaci, fiica legendarului Ilie Balaci și șefa Școlii de fotbal Daco-Getica. Aceasta ia in calcul sa mute grupele de copii și juniori in competițiile din Tircia sau Bulgaria. O vedeta de la noi are probleme grave din cauza epidemiei de coronavirus.…

- A trecut ceva vreme de cand Andreea Balan și George Burcea s-au desparțit, dar chair daca nu mai sunt impreuna, cei doi continua sa comunice unul cu celalalt și sa aiba o relație fireasca de prietenie de dragul copiilor.

- Roxana Blagu, plange și rade in același timp. Vedeta a nascut recent un baiețel, dar acum, pe 4 septembrie, vedeta a plans la TV de dorul primului sau copil. Vedeta a transmis un mesaj emoționant pentru fiica sa, pe care nu a mai putut-o vedea de 7 ani de zile.

- Adelina Pestrițu (33 de ani) trece prin una dintre cele mai mari incercari ale vieții sale dupa ce a aflat ca are COVID-19. Frumoasa vedeta se afla internata in spital și este atent monitorizta de medici. In cea mai recenta postare facuta pe Instagram , Adelina a dezvaluit cum se simte in momentul…

- Președintele SUA, Donald Trump, trece prin momente dificile, dupa ce fratele sau mai mic a fost dus de urgența la spital. Inca nu au fost facute decarații publice legate de starea sa de sanatate sau despre afecțiunea de care sufera, insa este cunoscut faptul ca Robert Trump a mai fost internat. Fratele…