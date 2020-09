Stiri pe aceeasi tema

- A trecut ceva vreme de cand Andreea Balan și George Burcea s-au desparțit, dar chair daca nu mai sunt impreuna, cei doi continua sa comunice unul cu celalalt și sa aiba o relație fireasca de prietenie de dragul copiilor.

- Adelina Pestrițu (33 de ani) trece prin una dintre cele mai mari incercari ale vieții sale dupa ce a aflat ca are COVID-19. Frumoasa vedeta se afla internata in spital și este atent monitorizta de medici. In cea mai recenta postare facuta pe Instagram , Adelina a dezvaluit cum se simte in momentul…

- Fara doar și poate, cel mai discret și vanat cuplu din showbiz-ul romanesc este cel format din Smiley și Gina Pistol. Deși apropiații au știut ca sunt impreuna și traiesc o frumoasa poveste de dragoste, indragostiții au evitat cațiva ani acest subiect, ba chiar au facut cumva și nu s-au afișat public,…

- Implicat in scandalul divorțului cu Andreea Balan, George Burcea a devenit lupul cel rau din poveste, primind multe acuzații din partea oamenilor care candva l-au iubit și l-au apreciat. Cu toate acestea, un mesaj postat de fostul soț al Andreei Balan a impresionat milioane de romani. George Burcea,…

- Fiica lui Adrian Minune este o femeie implinita. Are o cariera de succes și o familie pe care ea o considera perfecta. De cand a adus-o pe lume pe fiica ei, viața i s-a schimbat complet. Acum, vede altfel lucrurile și simte ca s-a maturizat prea repede.

- Karmen, fiica lui Adrian Minune, este una dintre cele mai indragite vedete de la noi. Artista este extrem de apropiata de parinții ei, iar astazi le-a transmis un mesaj care i-a emoționat pana la lacrimi pe fanii ei.

- Andreea Balan este din nou fericita, la 6 luni dupa ce soțulei, George Burcea a decis sa iși paraseasca familia. Artista a fost suprinsa lamalul marii alaturi de nou iubit, iar cei doi pareau mai fericiți ca niciodata.Barbatul din viața interpretei este fratele unei celebre prezentatoare tv.Andreea…

- Andreea Balan și-a sarbatorit astazi ziua de naștere intr-o petrece pe cinste in curtea casei sale! Tortul a fost surpriza serii, iar vedeta a ramas uimita de cum a aratat acesta și ce mesaj a fost scris!