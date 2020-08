Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a reușit sa depașeasca perioada grea prin care a trecut, din cauza divorțului de George Burcea. Artista are o noua relație, iar acum a lansat o piesa care are la baza vindecarea ranilor emoționale. Este vorba despre melodia „Nu mai doare”.Dupa „Inima de fier” și „Am crezut in basme”, lansateimediat…

- Nici bine nu s-a desparțit de tatal copiilor sai și Andreea Balan se afișeaza la braț cu un alt barbat. Solista nu-și mai ascunde noua relație cu Tiberiu, fratele prezentatoarei de televiziune Sonia Argint. Cei doi au petrecut weekendul la mare, Andreea lasandu-și copiii la cel care, pana recent i-a…

- Andreea Balan este din nou fericita, la 6 luni dupa ce soțulei, George Burcea a decis sa iși paraseasca familia. Artista a fost suprinsa lamalul marii alaturi de nou iubit, iar cei doi pareau mai fericiți ca niciodata.Barbatul din viața interpretei este fratele unei celebre prezentatoare tv.Andreea…

- Andreea Balan si George Burcea au pus punct unei relații care dura de mai bine de cinci ani. Cei doi Burcea au divorțat in februarie, la scurt timp dupa ce artista tocmai trecuse prin clipe groaznice, fiind la un pas de moarte la nașterea celei de-a doua fetițe. Cine a fost primul iubit al…

- Andreea Balan și George Burcea s-au separat in urma cu patru luni, iar de atunci viața familiei care parea una dintre cele mai reușite din showbiz s-a destramat, iar cantareața este cea care a ramas cu cele doua fetițe. Pentru Viva.ro, vedeta a marturisit ca cel mai greu moment este atunci cand fetița…

- Sentimente exprimate in versuri! Andreea Balan iși canta propria durere in cea mai recenta piesa a ei. Se numește „Am crezut in basme” și este „dedicata” tuturor femeilor care au fost amagite. Melodia se bucura deja de succes, la numai cateva ore de la lansare, noteaza click.ro. Andreea Balan și George…

- Andreea Balan și George Burcea s-au separat in urma cu patru luni, insa vedeta și-a pus toata durerea traita in aceasta perioada intr-una dintre piese. Ieri noua sa melodie a fost lansata alaturi de un videoclip cu totul special, in care artista a imbracat din nou rochia de la nunta cu actorul.