Andreea Bălan lansează „Nu mai doare” Dupa ce și-a deschis inima și a pus in versuri etapele prin care un om trece atunci cand suferința iși face loc in viața sa, Andreea Balan lanseaza „Nu mai doare”, o piesa ce are la baza vindecarea ranilor emoționale. Cu un concept creat de Roxana Paulica și Vlad Roșca, videoclipul dezvaluie o alta latura a Andreei, una increzatoare, care s-a ridicat din propria cenușa și acum iși croiește drumul in viața cu sufletul impacat, mai puternic ca oricand. Versurile compuse de catre Ionuț (Papu) Bacula & Vlad Manolache ascund și un adevar: niciodata nu este prea tarziu sa inveți sa traiești din nou.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

