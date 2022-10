Stiri pe aceeasi tema

- Jo și Liviu Teodorescu vor avea parte de o transformare cu peripeții la „Te cunosc de undeva!”. Cei doi artiști au vorbit despre experiența in emisiunea de la Antena 1. Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, le-a adus lui Jo si lui Liviu Teodorescu…

- Cea de-a patra ediție a emisiunii Te cunosc de undeva continua cu momente de nostalgie in platou, dupa ce Emilian și WRS s-au transformat intr-una dintre trupele care le amintesc tuturor de vremurile de demult. Cei doi au intrat in pielea membrilor trupei Scorpions, și au adus un plus de emoție cu piesa…

- In ediția din aceasta seara, Emilian și Wrs au avut parte de un moment inedit la Te cunosc de undeva. Cei doi s-au transformat in Beyonce și au demonstrat ca sunt talentați și pot face fața tuturor provocarilor. Iata cat de bine s-au descurcat!

- Cu toții știm ca atunci cand concurenții interpreteaza piesele celor aflați in juriu lucrurile devin destul de compliate. De data aceasta, Sore și Emma de la ZU s-au transformat in trupa Andre. Cum a reacționat Andreea Balan.

- Schimbari de ultim moment au fost anunțate in cel mai nou sezon de la „Te cunosc de undeva!”. Pepe, prezentatorul show-ului de la Antena 1, a reacționat imediat la aflarea veștii.Reguli noi in cel mai nou sezon „Te cunosc de undeva!”, show ce va debuta sambata, de la 20:00, la Antena 1. Ajuns deja la…

- Cel de-al 18-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va avea premiera sambata, 10 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de surprize si, totodata, o multime de provocari pentru cele opt cupluri de artisti. Transformari majore, surprize majore, dar si temeri majore sunt doar cateva dintre…

- Show-ul „Te cunosc de undeva!” revine din 10 septembrie cu cel de-al 18-lea sezon, la Antena 1. Emisiunea va putea fi urmarita in fiecare sambata, de la 20:00. Opt perechi de concurenți sunt gata sa treaca prin transformari incredibile.Transforming show-ul „Te cunosc de undeva!” a ajuns la majorat.…