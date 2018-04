Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua a criticat-o dur pe Andreea Balan printr-o postare pe pagina de socializare. Cantareața de muzica populara spune ca Andreea greșește atunci cand se declara susținatoare a comunitații LGBT din Romania. „Coalitia pentru Familie mi se pare o mare prostie, adica tu preferi sa lasi copiii…

- Nu mai este o noutate faptul ca Olivia Steer susține faptul ca laptele de mama protejeaza copilul impotriva bolilor contagioasa, iar vaccinuri nu. Recent, a facut o postare pe pagina sa de Facebook, unde amintește cum intr-o emisiune tv s-a facut haz pe seama acestei teorii. Vedeta a ținut sa precizeze…

- Andreea Balan s-a impacat cu tatal ei in postul Paștelui! Sandel Balan este in culmea fericirii dupa o lunga perioada in care a suferit. Cantareața a fost extrem de suparata pe tatal ei. Cu toate acestea, ea a ingropat securea razboiului și s-a impacat recent cu parintele ei. Andreea Balan s-a hotarat…

- Fanii show-ului Exatlon il vor drept caștigator al competiției pe Ionuț, zis „Jaguarul”, potrivit stirilekanald.ro. Ionuț a fost pe parcursul show-ului de mai multe ori aproape de eliminare, insa de fiecare data a reușit sa ramana in concurs. „100% el va caștiga”, a scris un fan pe Facebook, parerea…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara si de petrecere, s-a plictisit de look-ul pe care l-a afisat ani intregi si a hotarat ca are nevoie de o schimbare totala a aspectului ei. Fanii au reactionat imediat si i-au apreciat decizia, desi nu se asteptau. Cantareata…

- Gabriela Cristea traverseaza o perioada mai sensibila si, drept urmare, nu mai este la fel de toleranta cu fanii care o critica. Vedeta a postat un mesaj pe Facebook, iar ce a urmat a facut-o sa-si iasa din pepeni.