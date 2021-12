Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Salagean și Alex Bodi s-au desparțit in urma cu cațiva ani, insa cei doi vor fi mereu legați prin prisma faptului ca au o fetița. Fosta soție a afaceristului a deschid ușa casei echipei Xtra Night Show in prag de sarbatori. Iata cum era Craciunul pe vremea cand era casatorita cu acesta.

- Perioada sarbatorilor este una dintre cele mai frumoase din an, atunci cand familiile se strang la masa și creeaza amintiri de neuitat cu cei dragi. Același lucru se va intampla și in familia Silvei Chifiriuc, care a dezvaluit unde va petrece aceasta perioada magica din an. Unde vor petrece sarbatorile…

- Andreea Balan a ales o destinație de vis pentru o vacanța alaturi de fiicele sale, Ella și Clara. Artista a facut bagajele și a plecat in Dubai, acolo unde se bucura de caldura. Pentru cateva zile, Andreea Balan și fetițele sale vor fi in Dubai. Daca inainte nu prea avea timp sa calatoreasca din cauza…

- Andreea Balan a plecat in vacanța alaturi de cele doua fetițe, Ella și Clara, pe care le are impreuna cu George Burcea. Ei bine, se pare ca, deși doar ce au ajuns in Dubai, cele trei se distreaza de minune, iar cele doua fetițe sunt extrem de entuziasmate și uluite de locurile de poveste pe care le…

- Viviana Sposub se iubește de ceva timp cu George Burcea, iar recent tanara le-a cunoscut și pe cele doua fetițe pe care actorul le are impreuna cu Andreea Balan. Cum se ințelege aceasta cu Ella și Clara.

- Odata cu instalarea vremii reci, vedetele de la noi au mai mult timp liber, astfel ca se dedica mai mult comunicarii cu fanii. Printre acestea se numara și Giulia Anghelescu, diva care recent a facut publice, la cererea celor din online, imagini emoționante cu ea din primii ani de viața, dar și cu momentul…

- Andreea și Cabral Ibacka sunt in culmea fericirii, asta pentru ca mai este foarte puțin pana cand cel de-al doilea moștenitor va veni pe lume. Ei bine, și pentru a sarbatori in cinstea acestui fapt, intreaga familie Ibacka a ieșit in oraș pentru ultima data in formula de trei. Astfel, paparazzii Spynews.ro…