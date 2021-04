Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a cazut marți seara in Canalul Morilor, la ieșire din localitatea Ineu, județul Arad. Doua persoane, ambele de peste 60 de ani, au murit, relateaza Mediafax. Potrivit ISU Arad, mașina a cazut in Canalul Morilor, la ieșire din localitatea Ineu, iar la sosirea echipajelor de intervenție…

- O mașina a cazut marți seara in Canalul Morilor, la ieșire din localitatea Ineu, județul Arad. Doua persoane, ambele de peste 60 de ani, au murit. Potrivit ISU Arad, mașina a cazut in Canalul Morilor, la...

- Un grav accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la ieșirea din Ineu spre Mocrea. O mașina a cazut in Canalul Morilor. „Intervine Detașamentul de Pompieri Ineu cu o autospeciala de stingere și modul descarcerare, o ambulanța SMURD, o autoscara s 42. In sprijin a plecat și descarcerarea grea…

- Andreea Balan e de zeci de ani in industria muzicala. A trecut printr-o mulțime de schimbari de stil, iar acum e mulțumita cu imaginea sa. Vedeta a recunoscut ca acum investește in aparițiile sale, in haine și accesorii de brand. A dat chiar și 1.000 de euro pe o pereche de cizme-șoseta. Atunci cand…

- Un copil de 2 ani și mama sa au fost raniți, vineri dimineața, dupa ce o bucata de gheața desprinsa de pe un TIR a cazut peste mașina in care se aflau cei doi, pe DN 1, in zona localitații Loloiasca, din județul Prahova. Potrivit ISU Prahova, bucata de gheața a cazut de pe un TIR peste un…

- Marturia a fost facuta de catre o prietena de familie. Aceasta a povestit ca soția și copilul victimei sufera foarte mult in urma morții barbatului. Femeia lucra in același spital in care a fost operat criminalul. Soția unuia dintre victime, noi marturisi Nicoleta Andronic este prietena soției lui Dan…

- Cantareața BiBi a fost recent implicata intr-un accident rutier grav. Intregul incident a fost explicat de solista intr-un videoclip publicat pe YouTube. Artista se afla in afara Bucureștiul. Cantareața BiBi, implicata intr-un accident rutier grav: „Cel care a intrat in mine nu avea permis” „Mergeam…

- Doua echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Orșova intervin cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD la un accident rutier, produs pe DN 6, in zona viaductului Labalon. In accident este implicat un singur autoturism, cazut intr-o rapa, adanca de circa 40 de metri. ”Din fericire, șoferul, care…