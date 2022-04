Stiri pe aceeasi tema

- Andeea Balan va incalța patinele pentru a face show alaturi de partenerul sau, Gabriel Coconu, in cea mai noua ediție Dancing on Ice- Vis in doi. Patinatorii ucraineni clasați pe locul 16 mondial, Maksym Nikitin și Oleksandra Nazarova, revin pe gheața emisiunii, iar reprezentanta Romaniei la Campionatul…

- Smiley și Gina Pistol formeaza un cuplu de cațiva ani, iar in urma cu aproximativ un an deveneau parinți pentru prima data. Mulți s-au intrebat cand vor face cei doi nunta, iar artistul a facut acum anunțul. Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa poveste de dragoste insa nu se grabesc sa faca nunta.…

- Andreea Balan a postat pe rețelele de socializare imagini cu picioarele sale pline de vanatai, insa nu a specificat cauza echimozelor. Artista a anunțat ca in curand iși va surprinde fanii cu noi proiecte de televiziune. Intotdeauna Andreea Balan a muncit pe branci pentru a obține ceea ce iși dorește.…

- Ruby abia așteapta ca telespectatorii sa se bucure de un nou proiect pe micile ecrane. Așa cum a obișnuit pe toata lumea, Ruby este entuziasmata și se antreneaza in fiecare zi. Vedeta considera ca acest show o sa schimbe regulile, mai ales pentru ca vine cu un format nou și unic pentru Romania. Ruby,…

- Eliza Natanticu și soțul ei, Cosmin formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul romanesc. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Xtra Night Show ca iși dorește un telefon performant deoarece partenerul ei de viața nu i-a oferit un cadou de ziua ei.

- Andreea Balan a avut parte de mai multe vacanțe pe lux și opulența. Artista a petrecut in urma cu cateva zile in Dubai alaturi de micuțele ei, Ella și Clara, iar de curand vedeta s-a intors in țara, asta dupa ce a avut parte de o vacanța exclusivista in Mexic. Andreea Balan a marturisit la Xtra Night…

- Maria Constantin este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de la noi din țara. Vedeta are parte de foarte multe concerte in afara țarii. Cantareața a marturisit la Xtra Night Show ca a refuzat sa cante la Las Vegas deoarece prețul concertului era unul mic.

- Liviu Varciu s-a enervat la culme intr-un centru comercial din București. Prezentatorul de la Antena 1 a scos imediat telefonul și a filmat tot. Alaturi de el era și partenera sa, Anda Calin. Dupa o sesiune de cumparaturi intr-un centru comercial din Capitala, Liviu Varciu a dorit sa iși cumpere un…