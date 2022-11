Dupa ce a divorțat de cunoscutul actor in 2020, Andreea Balan a incercat sa iși refaca viața, insa relațiile pe care le-a avut au eșuat dupa puțin timp. Crede in continuare in dragoste adevarata, iar in cadrul unui interviu acordat recent a vorbit despre motivul pentru care nu ii este ușor sa aiba o relație serioasa și de lunga durata.