Andreea Balan a vorbit deschis despre depresia postnatala. Artista incearca sa traga un semnal de alarma in ceea ce le privește pe mamici și viitoarele mamici. (Promotiile zilei la monitoare) Depresia dupa naștere constituie o problema cu care se confrunta un proces destul de ingrijorator de proaspete mamici. Andreea Balan incearca sa traga un semnal […] The post Andreea Balan, despre depresia postnatala: ”Nu mi-a fost rușine sa cer ajutor. Depresia postnatala este foarte grava” appeared first on Cancan.ro .