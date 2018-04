Andreea Bălan, declaraţie neaşteptată: "Mă înţeleg cel mai bine cu bărbaţii gay, cu femeile e mai greu...!" In timpul unei emisiuni pentru Unica, „Adevar sau provocare", intrebata daca se ințelege mai bine cu femeile sau cu barbații, Andreea a declarat ca barbații gay sunt favoriții ei deoarece pur și simplu cu aceștia se ințelege cel mai bine și reușește imediat sa formeze legaturi de prietenie cu ei. „Ma ințeleg mai bine cu barbații care sunt gay. Și susțin comunitatea gay, am fost și la parada și susțin iubirea de orice fel. Cred ca, in Romania, ar trebui sa ne mai deschidem mințile un pic, sa nu mai fim indoctrinați, sa scapam de era comunismului și de era veche și sa ințelegem ca oamenii sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Invitata la emisiunea „Adevar sau provocare“ de pe Unica.ro, Andreea Balan (33 de ani) a afirmat ca se ințelege cel mai bine cu barbații gay dintre toate persoanele de care este inconjurata. „Ma ințeleg mai bine cu barbații care sunt gay“ „Ma ințeleg mai bine cu barbații care sunt gay. Și susțin comunitatea…

- Invitata in emisiunea „Adevar sau provocare“, de pe Unica.ro, Andreea Balan nu s-a sfiit sa-și spuna franc parerea despre mersul la biserica și despre respectarea tradițiilor ortodoxe. Vedeta povestește ca obișnuia sa mearga la biserica atunci cand era mica, alaturi de bunica ei, dar, in timp, odata…

- Diana Dumitrescu, pe care ati urmarit-o recent in reality-show-ul „Ferma vedetelor“ de la PRO TV, a declarat in cadrul emisiunii „Adevar sau provocare“, de pe Unica.ro, ca isi doreste foarte tare un copil. Diana Dumitrescu: „Mi-am dorit copii si cand am fost casatorita“ „Nu stiu cum sa dezvolt subiectul…

- Daca feministele din intreaga lume ar incerca sa gaseasca o lume ideala, in care societatea sa aiba la baza principii matriarhale, femeile sa se gospodareasca singure, dupa bunul plac, nimeni sa nu le iasa din cuvant, iar barbații sa fie puși la punct de bunici, mame, soții și fiice, atunci, cu siguranța, Insula…

- Femeile ezita sa isi asume posturi de conducere, dar cand se prezinta la interviu vin cu CV-ul mult mai bine organizat sicompletat si indeplinesc cerintele postului intr-o masura mai mare decat barbatii- arata specialistii in recrutare ai Adecco,una dintre cele mai mari firme de HR din Romania. In…