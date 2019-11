Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta publicului drept „Tanta”, Nuami Dinescu trece prin momente grele. Mama indragitei actrite a ajuns de urgenta la spital. Vedeta le-a marturisit apropiatilor ca persoana care i-a dat viata „are multiple probleme”.

- Ana Maria Preda, fiica regretatului artist Aurelian Preda trebuia sa fie prezenta in aceasta seara in platoul Acces Direct, acolo unde urma sa fie dezbatut subiectul testamentului secret lasat in urma de cantareț.

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a ajuns de urgența la spital cu fiica sa cea mica, Iris. Micuța a facut gastroenterocolita. Vedeta a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce fetița ei de doar șase luni nu s-a simțit deloc bine. Iris a facut febra mare la cinci dimineața. "Trezit ieri dimineața…

- Gabriela Cristea a ajuns de urgenta la spital cu fiica ei cea mica, Iris. Micuta a avut stari de rau marti, motiv pentru care mama ei si Tavi Clonda au decis sa plece rapid la medic, pentru a primit ajutor.

- Andreea Balan și George Burcea au petrecut aseara cu aproximativ 200 de invitați. Vedeta și soțul ei s-au casatorit religios și au botezat-o pe micuța Clara. Andreea a vorbit pentru Unica.ro despre ce scria pe rochia ei de mireasa și ce semnificații aveau broderiile de pe una dintre cele trei rochii…

- Oana Roman a explicat ce diagnostic i-au pus medicii dupa ce a fost internata doua zile. Oana Roman a fost externata luni, 9 septembrie, dupa doua zile de stat in spital. vedeta s-a simțit rau la botezul fetiței gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Deși oana Roman a pus problema de sanatate pe seama…

- Oana Roman a ajuns de urgența la spital, dupa ce i s-a facut rau in timpul petrecerii de botez a fetiței Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Vedeta și-a anunțat fanii ca se afla internata, iar acum, soțul acesteia, Marius Elisei a facut primele declarații. ,,Oana a avut o mica problema si a trebuit…

- Oana Roman a ajuns de urgenta la spital, noaptea trecuta. Vedeta a crezut ca este ceva trecator, dar nu a mai rezistat. A parasit in graba botezul fiicei lui Tavi Clonda si a Gabrielei Cristea.