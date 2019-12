Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Vedeta a trecut prin multe suferințe de-a lungul timpului, dar in sfarșit și-a gasit fericirea in brațele lui George Burcea, cu care are și doua fetițe: Ella Maya și Clara Maria.

- A fost alerta joi, in centrul orașului, dupa ce o femeie a incercat sa iși puna capat zilelor, cu puțin inainte de ora 12, aruncandu-se in raul... The post O proaspata mamica a vrut sa-și curme viata appeared first on Renasterea banateana .

- Dana Razboiu nu considera divortul un esec, ci din contra, este o realizare, scrie viva.ro. "Eu nu-l privesc ca pe un eșec. Pentru mine, e o mare realizare faptul ca am putut sa spun „stop!. Cred ca cinci ani de zile am tot incercat, și pentru mine e un mare succes. Deci atat de fericita cum sunt…

- Dana Razboiu a vorbit deschis și sincer, pentru prima data, despre divorțul de soțul sau, Bogdan Enoiu . Dupa mai multe declarații in care fosta prezentatoare de televiziune lasa sa se ințeleaga ca lucrurile nu merg deloc bine in casnicia sa, aceasta a decis sa puna punct mariajului. Dana Razboiu, in…

- Andreea Antonescu a anunțat separarea de soțul ei, Traian Spak, in urma cu cateva luni, iar atunci toata lumea a fost surprinsa de decizia artistei. Vedeta a venit in țara, și-a reluat cariera muzicala alaturi de buna sa prietena, Andreea Balan, iar de atunci viața ei s-a schimbat numai in bine.

- Povestea mamei si a fiului sau este una mai putin obisnuita. Tom și-a trait viața pictand și decorand, iar Ada a lucrat ca asistenta. El nu s-a casatorit niciodata, a avut o viața celibatara. Ada in varsta de 98 de ani a decis sa se mute in aceeași casa de ingrijire cu Tom, fiul ei de 80 de…

- Ediția cu numarul zece din cel de-al șaptelea sezon „Chefi la Cuțite” a fost plina de momente unice, revederi și povești de viața incredibile. Concurenții i-au impresionat pe cei trei chefi cu preparate delicioase.

- Neglijența unui parinte a pus in pericol viața unui copil. Este vorba despre o intamplare din aceasta dimineața, de la gradinița Floricica din Capitala.Un parinte a lasat poarta instituției preșcolare deschisa, iar un baiețel de trei ani a ieșit neobservat.