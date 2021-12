Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Andre s-a reunit in urma cu doar doi ani in urma, dupa ce au lansat piesa Reset la inima, prima piesa dupa mulți ani de pauza. Iata ca, cele doua au revenit cu o reinterpretare a piesei celebre „Moșule ce tanar ești”.

- Tinara interpreta din Republica Moldova, Iuliana Beregoi cunoscuta pe ambele maluri ale Prutului a lansat in colaborare cu solistele trupei „ANDRE”, Andreea Balan și Andreea Antonescu, versiunea 2021 a hitului „Noapte de vis” care mai este numita și „Moșule ce tinar ești”, lansata in anul 1999 de catre…

- Andre surprinde publicul cu o super colaborare inainte de Sarbatori! Trupa lanseaza impreuna cu Iuliana Beregoi versiunea reinterpretata a hitului „Moșule, ce tanar ești” (Noapte de vis). Single-ul pastreaza celebrul refren ce a consacrat trupa fenomen și vine cu un sound și o producție fresh. „Moșule,…

- Se spune ca unele persoane sunt predestinate sa se intalneasca, in aceasta viața. Sandel Balan, fostul impresar al trupei Andre, este ferm convins ca Andreea Balan și Andreea Antonescu sunt cel mai bun exemplu. Azi, de Sf. Andrei ambele soliste iși serbeaza onomastica. Sandel Balan ne-a povestit, in…

- Andreea Antonescu și Andreea Balan au o relație foarte buna acum. Cele doua artistei și colege in trupa Andre au traversat insa momente mai puțin placute acum ani de zile, s-a scris in presa chiar ca s-au batut. Andreea Antonescu a lamurit acum subiectul, a spus ce s-a intamplat intre ele. In 1998 trupa…

- Petrecerile de Halloween continua și astazi, iar Andreea Balan a decis sa o organizeze chiar la ea acasa, alaturi de fiicele sale. Bineințeles, la micul eveniment au sosit și cateva dintre prietenele artistei, iar Andreea Antonescu nu avea cum sa lipseasca.

- Andreea Antonescu, in varsta de 39 de ani, a vorbit sincer despre relația pe care o are cu Andreea Balan, dar și despre ce planuri au impreuna cu proiectul „Andre”. Artista spune ca nu a suferit pe perioada pandemiei și asta pentru ca deși nu a mai urcat pe scena la concerte, a fost implicata in diverse…