Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan și Victor Vlad Cornea sunt impreuna de puțin timp, insa artista pare mai fericita ca niciodata alaturi de tanarul jucator de tenis. Cantareața și-a asumat relația și a postat primele imagini cu iubitul ei.Andreea Balan, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, pare sa fi gasit…

- Theo Rose radiaza de fericire in aceste momente și asta pentru ca in urma cu doar o zi a nascut un baiețel sanatos și frumos. Recent, pe rețelele personale de socializare, artista a postat primele imagini alaturi de bebelușul ei. Alaturi de aceste fotografii, cantareața a pus și un mesaj, unde a vorbit…

- Dupa o lunga perioada in care nu a mai vorbit și nu a mai dat nicio declarație, cantareața Dodo a decis sa vorbeasca cu reporterii Spynews.ro despre toate acuzațiile care i-au fost aduse chiar de catre fostul ei iubit, tatal copilului sau. Artista lamurește cum sta situația de fapt și iata ce spune…

- Andreea Balan s-a intalnit in miezul nopții cu Jador și au fost filmați de catre paparazii CANCAN in timp ce se sarutau. Deși credeau ca nu ii vede nimeni, imaginile cu ei au ajuns in presa. Andreea Balan a fost filmata in timp ce se intalnea cu Jador, artistul cu care a lansat recent o melodie. Spre…