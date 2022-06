Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic Jr., in varsta de 53 de ani, este unul dintre cei mai apreciați actori romani. Puțini sunt insa, cei care știu din ce iși caștiga acesta banii, pe cand avea 25 de ani. „A trecut mult timp si memoria ma insala. Am spalat vase, la masina. Le clatești, mai intai, apoi le pui intr-un cub…

- Viața de cuplu a lui Smiley și a Ginei Pistol s-a schimbat mult de cand au devenit parinți. Micuța Josephine a venit pe lume in urma cu un an și cateva luni, iar fericiții parinți dezvaluie cum se descurca de cand familia s-a marit. In luna martie a anului trecut Gina Pistol a nascut o fetița perfect…

- George Burcea este implinit pe toata planurile și este recunoscator pentru tot ce s-a intamplat in ultima perioada in viața lui. Actorul a avut proiecte de succes și o are alaturi pe Viviana Sposub, care il face cel mai fericit. Fostul soț al Andreei Balan a intrat in atenția celebrului regizor Tim…

- Andreea Balan este artista și influencer așa ca, in timp ce ea este plecata in America Express, a avut grija sa lase toate lucrurile in ordine. Vedeta a avut grija ca un prieten bun sa-i administreze contul de Instagram, cat timp ea nu are acces la telefon.

- Andreea Balan participa la „America Express” impreuna cu Andreea Antonescu, colega ei din trupa Andre. Artista a spus cu cine iși va lasa fetițele cat timp ea va fi plecata in emisiunea de la Antena 1. Show-ul de la Antena 1 se va filma in Mexic, Guatemala și Columbia. Este pentru prima data cand jurata…

- Cand ne confruntam cu situații dificile in viața, modul in care vedem lucrurile poate crește foarte mult stresul sau il poate diminua. Recadrarea cognitiva este o metoda recomandata de specialiști și presupune sa privim lucrurile in moduri care creeaza mai puțin stres și faciliteaza un sentiment mai…

- De 20 de ani, Virgil Ianțu și Roxana Alexandru traiesc o frumoasa poveste de dragoste, insa pana acum nu s-au casatorit. Nu au considerat ca actele sunt atat de importante, insa prezentatorul a anunțat ca ar putea sa aiba loc nunta cu mama fiicei sale. Invitat la podcastul lui Catalin Maruța, Virgil…