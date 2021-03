Andreea Balan a oferit un look neașteptat in ediția din aceasta seara a emisiunii ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Jurata i-a lasat pe toți cu gura cascata, dupa ce a aparut intr-o rochie diafana, de culoare roz, aflata puțin in dezacord cu coafura de rockstar. Cu toate astea, artista a reușit sa creeze o armonie intre cele doua.