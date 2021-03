Stiri pe aceeasi tema

- Ediție de senzație, sambata seara, la Te cunosc de undeva. Concurenții au pregatit transformari doar una și una. Iata ce personaj va interpreta Pepe, dar și ce roluri spectaculoase vor avea și colegii sai, in aceasta saptamana.

- In ultimii ani, Ozana Barabancea a trecut printr-o transformare spectaculoasa, care a inceput in 2017, odata cu operația de micșorare a stomacului. Jurata de la Te cunosc de undeva! este foarte atenta la felul in care arata și are un ritual de frumusețe, de la care nu se abate niciodata. Cantareata…

- Andreea Balan i-a surprins pe colegii și telespectatorii emisiunii „Te cunosc de undeva”. Jurata concursului a aparut intr-o ținuta surprinzatoare. Vedeta a purtat o rochie diafana, de culoare roz și a avut o coafura in stil rock. Cum a aparut Andreea Balan la „Te cunosc de undeva” Andreea Balan a renunțat…

- Andreea Balan a oferit un look neașteptat in ediția din aceasta seara a emisiunii ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Jurata i-a lasat pe toți cu gura cascata, dupa ce a aparut intr-o rochie diafana, de culoare roz, aflata puțin in dezacord cu coafura de rockstar. Cu toate astea, artista a reușit…

- Andreea Balan e una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, iar ea reușește mereu sa ne surprinda. De data aceasta și-a uimit fanii cu o schimbare de look spectaculoasa, chiar in timp ce se pregatea pentru filmarile unei noi gale Te cunosc de undeva.

- O noua seara a transformarilor a inceput la Te cunosc de undeva, iar in afara persoanjelor pe care vedetele noastre le vor interpreta, privirile au mers și catre jurata Andreea Balan care a ales sa poarta o rochie lunga de culoare roz!

- Liviu Varciu, transformare fara precedent la ”Te cunosc de undeva”. Artistul continua noul sezon al emisiunii in forța, printr-o incursiune in anii 2000, alaturi de partenerul sau de scena, Andrei Ștefanescu. In ce personaj s-a transformat Liviu Varciu?