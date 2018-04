Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan s-a impacat cu tatal ei in postul Paștelui! Sandel Balan este in culmea fericirii dupa o lunga perioada in care a suferit. Cantareața a fost extrem de suparata pe tatal ei. Cu toate acestea, ea a ingropat securea razboiului și s-a impacat recent cu parintele ei. Andreea Balan s-a hotarat…

- George Burcea a dezvaluit, pe Instagram, ca și-a invațat partenera de viața sa faca piftie și cozonaci. Andreea Balan a confirmat, ba chiar a explicat ce a facut in prima zi cand a intrat in bucatarie hotarata sa prepare. „De azi nu mai gatesc, ci beau de fericire. Am invatat-o sa-si faca singura cozonaci…

- Andreea Balan a facut cumparaturile pentru Paște pe ultima suta de metri. Ea a ales un hipermarket din Capitala și a imbinat utilul cu placutul! Și-a cumparat alimentele din lunga lista pe care o facuse, apoi s-a dat in spectacol. Andreea a zarit un iepure uriaș, in incinta magazinului, și nu l-a ratat.…

- Andreea Balan și George Burcea au renunțat la unul dintre cele doua patrupede pe care le au. Billy, cainele cel mic, era tot timpul agitat, iar Ella Maya are nevoie sa fie in siguranta, cei doi parinti au decis sa renunte la el. Andreea Balan si George Burcea il mai au acum doar pe Jack, […] The post…

- Andreea Balan este una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania. Recent, in cadrul unui emisiuni TV, vedeta a dezvaluit ce reprezinta celebritatea pentru ea. „Celebritatea este doar o consecința. Eu am un job, eu cant. Și ca urmare a ceea ce fac, eu sunt celebra. Este pur și simplu o consecința,…

- Andreea Balan, Liviu Varciu și Andreea Antonescu – trei dintre vedetele apreciate din Romania. Recent, soția lui George Burcea a facut dezvaluiri incendiare despre unele momente intime pe care le-a trait impreuna cu Liviu Varciu. De altfel, artistul a fost surprins in ipostaze apropiate și cu Andreea…

- Andreea Balan are motiv de fericire. Asteptarea a luat sfarșit, dupa ce zile in șir a vorbit despre videoclipul celui mai nou single. Astazi, frumoasa și talentata artista a lansat clipul „Tango in priviri”, care este pur și simplu senzațional. Cei care nu se vor regasi in versuri, pot totuși urmari…

- Andreea Balan a marturisit, intr-o emisiune TV, cum l-a cunoscut pe soțul ei, actorul George Burcea. Cantareața și vedeta TV a dezvaluit ca l-a intalnit la un casting, ea avand nevoie la momentul respectiv de un barbat pentru un videoclip. „L-am ales la un casting, aveam nevoie de un barbat frumos pentru…