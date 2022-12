Stiri pe aceeasi tema

- Deși trece prin momente deosebit de grele, Madalina Crețan și-a adunat toate puterile in fața fiicei sale, care urmeaza sa implineasca frumoasa varsta de șapte ani. In urma cu doua zile, Madalina Crețan a organizat pentru fiica ei o petrecere de zi de naștere, fiind pentru prima data cand, din nefericire,…

- Dupa desparțirea de Gerard Pique, Shakira și-a trait durerea in vazul tuturor și nu s-a ferit sa vorbeasca despre sentimentele ei. Acum, frumoasa artista a ținut sa faca o serie de precizari in legatura cu statutul ei.

- Andreea Antonescu este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Invitata in cadrul unui eveniment, vedeta a facut primele declarații, in exclusivitate pentru emisiunea Xtra Night Show, despre cea de-a doua sarcina. Cantareața a precizat cu ce pofte se confrunta in aceasta perioada, dar și…

- Astazi, pe data de 4 noiembrie 2022, Sergiu Hanca a devenit tata pentru a treia oara. Soția fotbalistului, Andreea Hanca, a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, care a primit nota 10 la naștere. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, fotbalistul a oferit primele declarații dupa ce a devenit…

- Elena Ionescu a divorțat in urma cu trei ani de tatal fiului ei, iar de atunci și pana de curand cantareața nu a vorbit despre niciun alt barbat care sa apara in viața. Totuși, de puțin timp anunța ca iese cu cineva, insa este la inceput. Iata ca acum cantareața ne transmite, in exclusivitate, ca nu…

- Clipe cumplit de dureroase pentru artista Minodora. Mama faimoasei interprete de muzica de petrecere s-a stins din viața. Femeia care i-a dat viața artistei a murit in luna august a acestui an, insa cantareața nu a vrut sa divulge aceasta informație, pana acum. Prin ce coșmar trece Minodora. A murit…

- Doliu in familia Minodorei! Pe data de 12 august 2022, mama celebrei artiste s-a stins din viața, insa ea nu a vrut sa spuna nimic pana acum, deoarece a trecut prin momente cumplite. Cantareața este devastata de durere și abia acum a oferit primele declarații dupa decesul celei care i-a dat viața.