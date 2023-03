Andreea Antonescu s-a despărțit de tatăl copilului său născut în urmă cu 3 luni! Nici bine nu a divorțat de cel ce i-a fost soț, tatal primul sau copil (procedura care s-a intins pe parcursul a trei ani de cand au decis sa se separe), și solista a incheiat și relația cu cel ce a facut-o din noua mamica. Este vorba de jurnalistul Victor Vrinceanu, relație despre care solista spune ca s-a curmat din cauza nepotrivirii de caracter. Botezul noii venite pe lume va avea loc in luna mai a.c. Vestea desparțirii a preferat sa o dea chiar Andreea (40 de ani) care a facut apel la respectarea intimitații. Solista a mai subliniat ca, in ciuda rupturii, amandoi vor face eforturi pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

