- Tania Budi a implinit in luna februarie 53 de ani. Vedeta acorda o mare importanța felului in care arata, se preocupa mult de aspectul ei fizic. Recent, aceasta s-a afișat in pantaloni scurți, intr-o ținuta adolescentina. Vedeta a postat recent pe contul de Instagram doua imagini in care apare in pantaloni…

- Pe Gina Pistol nimic nu o oprește! Frumoasa vedeta a aratat ca știe sa-și indeplineasca cu brio noul rol, cel de mamica, dupa ce a nascut-o pe micuța Josephine, dar ca se descurca și la treburile mai... „barbatești”. Iubita lui Smiley a gasit o rezolvare de una singura in privința unei probleme de la…

- Andreea Antonescu a dezvaluit pe rețelele de socializare ca s-a vaccinat impotriva COVID-19. Vedeta a imortalizat momentul și a publicat imaginea, alaturi de un mesaj pentru urmaritorii sai. Andreea Antonescu a explicat de ce a ales sa se vaccineze impotriva COVID-19 pe rețelele de socializare, acolo…

- O masina a fost rupta in doua, dupa un accident petrecut sambata noaptea, la peste 130 de km/h, in zona localitatii Comana din judetul Constanta. Accidentul a avut loc pe DN 38. Șoferul unui Audi a pierdut controlul volanului, masina a derapat si s-a izbit violent de un copac. Autoturismul…

- Tania Budi e apreciata de zeci de ani pentru felul in care arata. Mulți dintre fanii ei au spus ca are silueta unei adolescente, nu a unei doamne de 50 de ani. Iata ca acum, la 53 de ani, vedeta a decis sa faca prima operație estetica. Tania Budi și-a facut prima operație estetica la 53 de ani. Pana…

- Dupa un travaliu de 24 de ore, artista Emily Burghelea a dat nastere unei fetite perfect sanatoase. Medicul a precizat ca fetita seamana cu tatal.Momentul mult asteptat de constanteanca Emily Burghelea si sotul ei, a sosit.Dupa un travaliu de 24 de ore, artista a dat nastere unei fetite. Vedeta a tinut…

- Mereu activa pe rețelele de socializare, Ana Maria Mocanu a publicat mai multe imagini, insa care ne-au atras imediat atenția. Vedeta incearca sa-și ascunda de fiecare data abdomentul. Sa fie oara insarcinata pentru prima data? Stați sa vedeți fotografiile.

- A intrat și ea in randul divorțaților, dar acest lucru nu ii umbrește deloc starea de bine. Viața merge inainte, iar fiica fostului premier ține sa demonstreze in fiecare zi ca nu are resentimente. Se pare ca ii priește divorțul, iar acum ca e liniștita și relaxata Oana Roman explica de ce arata așa…